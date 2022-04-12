В Госдуме рассказали о будущем льготной ипотеки в России

Продление программы льготной ипотеки на новостройки под 12 процентов в июле 2022 года обсуждается, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

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Программа была запущена во время пандемии — летом 2020 года — для поддержки застройщиков, рассказал он. По словам депутата, на нее существует высокий спрос. Аксаков уточнил, что программа может быть продлена и летом 2022 года, этот вопрос сейчас обсуждается.

В будущем условия останутся такими же.

«Жилищный кредит под 12 процентов с ограничением по размеру займа в 12 миллионов рублей для столичных регионов и в шесть миллионов — для всех остальных субъектов», — объяснил он.

Глава комитета Госдумы добавил, что под эту сумму подходят 80 процентов квартир на рынке. Также Аксаков допустил введение специальных ипотечных условий для специалистов IT-сферы.