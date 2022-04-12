В России упростят правила аренды и выкупа земли

Физические и юридические лица смогут без торгов брать земельные участки в аренду, если там предполагается создать производство в сфере импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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"Существенно упрощается предоставление земельных участков. Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если намерены создать там производство в сфере импортозамещения", - рассказал глава кабмина. Речь идет о государственных и муниципальных участках.

Мишустин также сообщил, что россияне получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Как пояснили в пресс-службе кабмина, сделка состоится при условии, если органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землей.

"Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся на государственных или муниципальных землях", - отметили там.

"Кроме того, государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Эта норма также будет применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе правительства.