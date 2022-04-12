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50 минут назад

Россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки

Lenta.ru

Минимальный доход россиянина для оплаты ипотеки составляет 200-250 тысяч рублей. Такую сумму назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его слова передают News.ru.

Россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об ипотеке в Москве или Санкт-Петербурге при ставке 17 процентов годовых и сумме кредита около 10 миллионов рублей. Эксперт учел и дополнительную нагрузку на заемщика в виде потребительских кредитов, автокредитов, иждивенцев и кредитных карт.

При покупке жилья стоимостью до восьми миллионов рублей и сумме кредита 5,6 миллиона минимальный доход должен составлять 120 тысяч. Если цена недвижимости не превышает четырех миллионов, сумма кредита составляет три миллиона, а первоначальный взнос покрывает 20 процентов, необходимый доход должен будет составлять до 70 тысяч рублей без учета дополнительной нагрузки.

Ранее эксперты выяснили, что в России вырос объем выдачи льготных ипотечных кредитов для семей с детьми. За первый квартал 2022 года общая сумма таких кредитов составила 113,9 миллиарда рублей, что более чем в четыре раза выше показателя за первый квартал 2021-го. С момента запуска программы «Семейная ипотека» ею воспользовались 117,7 тысячи семей, общая сумма займов за весь период превысила 400 миллиардов рублей.

Недвижимость,
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