Россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки

Минимальный доход россиянина для оплаты ипотеки составляет 200-250 тысяч рублей. Такую сумму назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его слова передают News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет об ипотеке в Москве или Санкт-Петербурге при ставке 17 процентов годовых и сумме кредита около 10 миллионов рублей. Эксперт учел и дополнительную нагрузку на заемщика в виде потребительских кредитов, автокредитов, иждивенцев и кредитных карт.

При покупке жилья стоимостью до восьми миллионов рублей и сумме кредита 5,6 миллиона минимальный доход должен составлять 120 тысяч. Если цена недвижимости не превышает четырех миллионов, сумма кредита составляет три миллиона, а первоначальный взнос покрывает 20 процентов, необходимый доход должен будет составлять до 70 тысяч рублей без учета дополнительной нагрузки.