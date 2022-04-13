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1 час назад

В Москве подорожал один тип жилья

Lenta.ru

За первый квартал 2022 года в Москве подорожал квадратный метр одного типа жилья — новостроек бизнес-класса. Стоимость выросла на 7,2 процента. Об этом говорится в материалах риелторской компании «Метриум», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве подорожал один тип жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средневзвешенная цена «квадрата» достигла 422,6 тысячи рублей. Повышение показателя зафиксировали во всех административных округах столицы. Больше всего квадратный метр подорожал в новостройках Северного и Юго-Западного административных округов — на 19,7 и 11,3 процента соответственно. Меньше всего цена изменилась в Южном округе — подорожание на 3,4 процента. На 3,6 процента показатель увеличился в Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

По данным аналитиков, подобную динамику фиксировали и в первом квартале 2021 года, когда цена увеличилась на 7 процентов. К концу марта 2022-го прирост за год достиг 31,3 процента. Наиболее резкий скачок цен заметили во втором квартале 2021 года — на 14,9 процента.

Ранее аналитики «Метриум» в своем исследовании раскрыли динамику цен за год на квартиры в столичных новостройках. С первого квартала 2021 года по первый квартал 2022-го средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента в Старой Москве выросла на 26,5 процента и достигла 284,6 тысячи рублей.

Недвижимость,
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