У Абрамовича арестовали элитную виллу во Франции

Французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб. Об этом сообщает Daily Mail.

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Стоимость поместья под названием «Шато де ла Кро» (Château de la Croë) оценивается примерно в 90 миллионов фунтов стерлингов (9,7 миллиарда рублей). Вилла построена в 1926 году, в ней более дюжины спален, восемь ванных комнат. Здание окружают 12 акров леса и ровных газонов. Средиземное море — всего в нескольких метрах.

Абрамович купил поместье в 2001 году и потратил около 30 миллионов фунтов (3,2 миллиарда рублей) на его восстановление. На крыше здания оборудовали 15-метровый бассейн, в подвале расположили огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр.

В свое время дом был излюбленным местом отдыха бывшего короля Англии Эдуарда VIII и американской светской львицы Уоллис Симпсон, более известных как герцог и герцогиня Виндзорские.

Виллу на Лазурном берегу у Абрамовича отобрали в рамках санкционной кампании стран Запада в отношении России. Отныне миллиардер не может продавать или сдавать ее в аренду.