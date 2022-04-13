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54 минуты назад

У Абрамовича арестовали элитную виллу во Франции

Lenta.ru

Французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб. Об этом сообщает Daily Mail.

У Абрамовича арестовали элитную виллу во Франции
Фото: REUTERSREUTERS

Стоимость поместья под названием «Шато де ла Кро» (Château de la Croë) оценивается примерно в 90 миллионов фунтов стерлингов (9,7 миллиарда рублей). Вилла построена в 1926 году, в ней более дюжины спален, восемь ванных комнат. Здание окружают 12 акров леса и ровных газонов. Средиземное море — всего в нескольких метрах.

Абрамович купил поместье в 2001 году и потратил около 30 миллионов фунтов (3,2 миллиарда рублей) на его восстановление. На крыше здания оборудовали 15-метровый бассейн, в подвале расположили огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр.

В свое время дом был излюбленным местом отдыха бывшего короля Англии Эдуарда VIII и американской светской львицы Уоллис Симпсон, более известных как герцог и герцогиня Виндзорские.

Виллу на Лазурном берегу у Абрамовича отобрали в рамках санкционной кампании стран Запада в отношении России. Отныне миллиардер не может продавать или сдавать ее в аренду.

Ранее стало известно, что Абрамович пытался одолжить у влиятельных друзей миллион долларов, так как его активы заморожены из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. По данным СМИ, Абрамовичу необходимо 750 тысяч долларов в неделю для выплаты зарплат сотрудникам, в том числе персоналу, обслуживающему его яхты.

Недвижимость,Роман Абрамович,
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