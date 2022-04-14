IT-специалистам назвали условия для получения льготной ипотеки

"Рассчитываем, что до конца апреля все необходимые документы должны быть приняты. Если окажется, что ожидаемого спроса под наши требования не будет, вернемся к теме снижения пороговых значений для получения льготной ипотеки: готовы будем рассмотреть и изменения по возрасту ИТ-специалистов, и по зарплате. К этому вопросу можем вернуться по результатам первых трех месяцев действия программы", - уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.