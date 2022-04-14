IT-специалистам назвали условия для получения льготной ипотеки

Минцифры РФ подготовило проект постановления, в связи с которым ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет смогут получать льготную ипотеку под 5% годовых, сообщает Минцифры РФ в своём официальном Telegram-канале.
"Максут Шадаев на регулярной встрече с ИТ-отраслью объявил о том, что Минцифры России подготовило проект постановления по льготной ипотеке. Такую меру поддержки получат ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет ... Процентная ставка для указанной категории граждан - до 5% годовых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что право на льготную ипотеку будет у специалистов со средним уровнем заработной платы от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.
"Рассчитываем, что до конца апреля все необходимые документы должны быть приняты. Если окажется, что ожидаемого спроса под наши требования не будет, вернемся к теме снижения пороговых значений для получения льготной ипотеки: готовы будем рассмотреть и изменения по возрасту ИТ-специалистов, и по зарплате. К этому вопросу можем вернуться по результатам первых трех месяцев действия программы", - уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Предположительно, льготную ипотеку можно будет получить с середины мая.