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2 часа назад

Россияне разогнали рынок жилья в Дубае до рекорда

Lenta.ru

За первые три месяца 2022 года в Дубае было совершено 19 009 сделок по продаже жилья — показатель за квартал поставил исторический рекорд. Рынок недвижимости активно восстанавливается после семилетнего спада, в частности, спрос разгоняет увеличение числа покупателей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании в сфере недвижимости CBRE Group.

Россияне разогнали рынок жилья в Дубае до рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне уже давно являются частыми покупателями роскошных домов в Дубае, а Россия традиционно входит в десятку стран, инвестирующих в недвижимость эмирата. В последние месяцы граждане скупают недвижимость на фоне введенных антироссийских санкций. Россияне пытаются защитить свои активы, вкладывая средства в зарубежную недвижимость.

По данным CBRE, к концу марта на годовом уровне рыночная стоимость жилья выросла на 11,3 процента. Цены на квартиры поднялись в среднем на 10 процентов, в то время как стоимость вилл увеличилась на 20,2 процента. В марте аналитики зафиксировали самую высокую рыночную стоимость вилл на искусственном острове Палм-Джумейра, которые популярны среди россиян. Средние цены на аренду поднялись на 13,1 процента. При этом в марте наблюдался самый большой рост цен за месяц в наиболее богатых районах Дубая.

Несмотря на резкое повышение, цены остаются намного ниже пика, зафиксированного в 2014 году. Средняя цена за квадратный метр квартиры в Дубае составляет 12,2 тысячи дирхамов (3294 доллара), а стоимость вилл составляет 14 077 дирхамов (3800 долларов) — на 26,2 процента и 12,3 процента ниже максимума.

Ранее Forbes уже сообщал о том, что на фоне введения новых антироссийских санкций российские миллиардеры начали скупать недвижимость в Дубае. Обеспеченных россиян привлекает возможность переезда в страну с гибкой визовой программой.

Недвижимость,
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