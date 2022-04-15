Названы города с самыми дешевыми квартирами в новостройках

В шести городах России можно приобрести квартиры на первичном рынке дешевле двух миллионов рублей. Об этом сообщает ЦИАН со ссылкой на свои данные о выставленных на продаже квартирах и студиях в новостройках.

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Самая дешевая квартира в стране сейчас продается в Кирове. За 1,43 миллиона рублей здесь можно купить студию площадью 22,32 метра в 15-этажке на улице Анжелия Михеева. Сдать дом застройщик планирует в конце 2022 года.

В Ижевске самая доступная квартира стоит 1,55 миллиона рублей. Это 22-метровая студия, ключи в ЖК на на улице Баранова дольщикам обещают выдать в третьем квартале 2024 года.

В километре от озера Смолино в Челябинске можно приобрести студию площадью 26 квадратных метров. Дом в высокой степени готовности, сдача намечена на второй квартал 2022 года, цена самой дешевой студии - 1,64 миллиона рублей.

Самая дешевая квартира в Самаре продается за 1,9 миллиона рублей. Это студия площадью 31, 61 квадратный метр с видом на Волгу. Заселять дом обещают начать в третьем квартале 2023 года.

А в Воронеже самую скромную студию продают за 1,95 миллиона рублей, ее площадь 21,7 "квадратов". На 30 тысяч дороже стоит самая дешевая новостройка в Смоленске, причем, в отличие от предыдущих лотов это не студия, а полноценная однокомнатная квартира площадью 36,5 квадратных метров.

За 2,03 миллиона рублей можно купить студию площадью 21,8 квадратный метр в Екатеринбурге. Минимальная цена на студию в Красноярске - 2,12 миллиона рублей, в Омске - 2,15 миллиона. Причем, здесь на продажу выставлена не однушка и не студия, а апартаменты.