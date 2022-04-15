В Москве упали цены на квартиры в новостройках

Москва - единственный крупный город России, где в первом квартале 2022 года упали цены на квартиры в новостройках. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 267,6 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».
«На фоне общего роста цен в течение первого квартала небольшое снижение наблюдалось только в Москве (минус 3 процента)», — приводит агентство слова экспертов.
При этом снижение цен на новое жилье зафиксировано в сравнении с последней четвертью прошлого года. По сравнению же с первым кварталом 2021 года цены повысились на 31%.
Аналитики отмечают, что в Москве интерес к покупке жилья в новостройках сократился за год на 9%.
Ранее сообщалось, что, по данным риэлтерской компании «Метриум», жилье высокого класса подорожало во всех округах Москвы. Стоимость квадратного поднялась на 7,2%. Отмечается, что в среднем «квадрат» в таком типе квартир теперь стоит 422,6 тысячи рублей. Самые высокие показатели наблюдаются на севере и северо-западе города — цены выросли на на 19,7 и 11,3% соответственно. А самый низкий — в Южном округе. Здесь цена нового жилья высоко класса выросла на 3,4%.