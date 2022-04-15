В Москве упали цены на квартиры в новостройках

Москва - единственный крупный город России, где в первом квартале 2022 года упали цены на квартиры в новостройках. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 267,6 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

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«На фоне общего роста цен в течение первого квартала небольшое снижение наблюдалось только в Москве (минус 3 процента)», — приводит агентство слова экспертов.

При этом снижение цен на новое жилье зафиксировано в сравнении с последней четвертью прошлого года. По сравнению же с первым кварталом 2021 года цены повысились на 31%.

Аналитики отмечают, что в Москве интерес к покупке жилья в новостройках сократился за год на 9%.