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35 минут назад

Россияне бросились скупать недвижимость в популярной курортной стране

Майк Габриелян

Граждане России стали на 63,6% чаще покупать жилье в Турции. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

Россияне бросились скупать недвижимость в популярной курортной стране
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в январе- марте 2022 года в тройку самых активных покупателей-иностранцев вошли иранцы, иракцы и россияне.

Так, граждане Ирана приобрели 2 256 квартир и домов. Далее следуют иракцы (1887) и россияне (1535).

При этом покупки россиян выросли на 63,6%. Темпы продаж жилья российским гражданам на 18,5 пункта выше темпа продаж всем иностранцам.

По данным TÜİK, продажи жилья в Турции иностранным гражданам в марте выросли на 31% - до 5 567 единиц.

Чаще всего иностранцы покупают недвижимость в Стамбуле. Там куплено 5 974 квартир и домов, это 41,6% от всех продаж.

Стоимость продажи долгов российских заемщиков резко подешевела

Далее следуют Анталья (3447), Анкара (904), Мерсин (664) и Бурса (452).

Ранее сообщалось, что новая квартира в Стамбуле сейчас стоит дороже виллы в Майами.

Недвижимость,
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