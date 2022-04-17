Стали известны цены на аренду квартиры в Москве

Стали известны апрельские цены на аренду квартиры в Москве и других городах России. Данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка.

Эксперты «Циан.Аналитики» говорят, что снять однокомнатную квартиру в столице сейчас в среднем можно за 45,8 тыс. рублей. Двухкомнатная квартира обойдется в 77,6 тысячи рублей.

За месяц эти показатели сократились в среднем на 7%.

По словам представителя компании «Инком-недвижимость» Оксаны Поляковой, арендодатели соглашаются на скидки в размере 5–10% от цены аренды.

В «Авито Недвижимости» рассказали, что число предложений на данный момент на 18% выше, чем в прошлом году.

Собственники в условиях жесткой конкуренции стали более толерантны. Так, 40% арендодателей согласны принять квартирантов с животными. Еще 38% хозяев готовы разделить сумму страхового депозита на несколько месяцев.

Заметнее всего, согласно данным «Циан.Аналитики», на 7% за месяц, подешевела аренда однокомнатных квартир в Петербурге. Сейчас они сдаются в среднем за 28,8 тыс. руб. в месяц.

В Екатеринбурге спад составил 6%, до 19,5 тыс. руб. В Перми и Ростове-на-Дону аналитики заметили коррекцию на 5%, до 16,5 тыс. руб. и 18,6 тыс. руб. в месяц соответственно. В Нижнем Новгороде цены упали на 1,5%, до 18,4 тыс. руб. в месяц.