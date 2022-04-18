Штрафы за просрочки по ипотеке предложили отменить

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца текущего года. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В обращении он отметил, что с конца февраля западные страны ввели новые санкции в отношении России. Одной из уязвимых групп в данных условиях стали семьи, имеющие обязательства по ипотечным кредитам.
В соответствии с действующим законом гражданин, взявший ипотеку, имеет право воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в случае наступления тяжёлых жизненных обстоятельств.
При этом по закону каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора, отметил Орлов.
«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении.
В марте в силу вступили новые поправки к законодательству, позволяющие гражданам, которые уже использовали кредитные каникулы, воспользоваться ими вновь — подать заявление не позднее 30 сентября.
При этом воспользоваться льготным периодом смогут только граждане, размер кредита которых не превышает установленного правительством России лимита.
Таким образом, взять ипотечные каникулы имеют возможность жители Москвы, если их заём не превышает 6 млн рублей, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — при сумме займа не более 4 млн рублей, жители остальных регионов России — при займе не более 3 млн рублей.