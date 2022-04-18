Названы отличия квартиры от апартаментов

Апартаменты отличаются от квартиры, прежде всего, тем, что такая недвижимость признается нежилой, поэтому является непригодной для удовлетворения бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком помещении. Об этом заявил NEWS.ru адвокат Лев Тропин.

По его словам, на деле апартаменты приравниваются к коммерческой недвижимости, и, соответственно, обслуживание обходится гораздо дороже. Это обусловлено повышенными коммунальными тарифами и налоговыми ставками, указал эксперт.

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«Также покупатели апартаментов не защищены нормами ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости <...>», и в случае банкротства застройщика собственникам апартаментов не будет выплачена денежная компенсация. Кроме того, на апартаменты не распространяются санитарно-эпидемиологические стандарты, которые разработаны для жилых помещений. К примеру, стандарт уровня шума, стандарт плотности городской застройки», — отметил Тропин.

Также собеседник обратил внимание на то, что в обязанности застройщика не входит обеспечение жителей апарт-комплекса детскими садами, школами, магазинами и другими объектами социальной инфраструктуры.

«В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что может повлечь за собой для собственника такого жилья существенные трудности, связанные, например, с устройством детей в школу, детский сад, лишение социальных льгот, которые доступны только лицам имеющим регистрацию в Москве», — отметил Тропин.

Он подчеркнул, что выписка из ЕГРН поможет определить, является ли помещение квартирой или апартаментами — нужно обратить внимание на пункт «Назначение». Так, если в данном пункте прописано «жилое помещение», значит, данное помещение является квартирой, объяснил эксперт.