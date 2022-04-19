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7 часов назад

Эксперт предсказал снижение продаж новостроек в России по итогам 2022 года на 30%

ТАССиещё 1

Снижение предложения и продаж жилья в новостройках на 30% по итогам года стабилизирует цены на недвижимость в России, считает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), руководитель отраслевого портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Эксперт прогнозирует снижение продаж новостроек в России
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас мы видим, что продажи по многим проектам не начинаются, то есть вывод на рынок ассортимента остановился и, скорее всего, он снизится на 30% в этом году. И продажи снизятся на 30%. Поэтому можно сделать вывод, что цены, скорее всего, будут стоять на месте", - сказал Холопик на форуме "Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости".

Директор цифровой платформы аналитики рынка новостроек BnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в свою очередь отметил, что во второй декаде марта в Московском регионе не наблюдалось общего тренда в ценообразовании, так как разные застройщики действовали по-разному - кто-то повышал цены, а кто-то понижал.

Сейчас же, по его словам, наблюдается тенденция на понижение цены. Однако в основном это происходит за счет вывода на рынок более дешевого, компактного предложения, добавил Лобжанидзе.

Недвижимость,Кирилл Холопик,
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