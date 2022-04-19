Эксперт прогнозирует снижение продаж новостроек в России

Снижение предложения и продаж жилья в новостройках на 30% по итогам года стабилизирует цены на недвижимость в России, считает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), руководитель отраслевого портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.
"Сейчас мы видим, что продажи по многим проектам не начинаются, то есть вывод на рынок ассортимента остановился и, скорее всего, он снизится на 30% в этом году. И продажи снизятся на 30%. Поэтому можно сделать вывод, что цены, скорее всего, будут стоять на месте", - сказал Холопик на форуме "Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости".
Директор цифровой платформы аналитики рынка новостроек BnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в свою очередь отметил, что во второй декаде марта в Московском регионе не наблюдалось общего тренда в ценообразовании, так как разные застройщики действовали по-разному - кто-то повышал цены, а кто-то понижал.
Сейчас же, по его словам, наблюдается тенденция на понижение цены. Однако в основном это происходит за счет вывода на рынок более дешевого, компактного предложения, добавил Лобжанидзе.