Эксперт прогнозирует снижение продаж новостроек в России

"Сейчас мы видим, что продажи по многим проектам не начинаются, то есть вывод на рынок ассортимента остановился и, скорее всего, он снизится на 30% в этом году. И продажи снизятся на 30%. Поэтому можно сделать вывод, что цены, скорее всего, будут стоять на месте", - сказал Холопик на форуме "Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости".