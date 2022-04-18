Россиянам предложили новый инструмент защиты жилья от мошенников

С инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ включен в примерную программу работы парламента на май.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Основная цель законопроекта - обеспечить должное соблюдение имущественных прав граждан Российской Федерации. В качестве антикризисных мер, направленных на стабилизацию экономики страны, мы предлагаем ряд изменений, которые оптимизируют и удешевят процесс их реализации", - пояснил Павел Крашенинников.

Видео дня

Ленты новостей полны страшными историями, когда квадратные метры буквально уплывали из-под ног человека. В один далеко не прекрасный момент хозяин вдруг узнавал, что он в своей квартире уже больше не хозяин. Кто-то за его спиной переоформил жилье.

Например, жительница Москвы Ольга С. не совершала никаких сделок, но однажды в ее дверь позвонили. Точнее, де-юре это была уже не ее дверь. Она открыла, и незваные хозяева с порога сообщили ей, что теперь они тут главные.

Вряд ли стоит подробно описывать шок женщины. Однако и визитеры тоже были удивлены: они рассчитывали совсем на другую встречу. Их никто не поставил в известность, что, покупая квартиру, они имели дело с мошенниками.

Сделка, которая превратила Ольгу в бездомную, была проведена злоумышленниками в простой письменной форме через МФЦ на основании доверенности, якобы выданной в Израиле на имя некоего Сергея С. Несмотря на то что доверенность была поддельной, документы приняли, и сделка была успешно зарегистрирована. Новые ФИО на квитанциях за коммуналку также подтвердили смену собственника недвижимости.

Теперь Ольге предстоят долгие судебные разбирательства в борьбе за родные квадратные метры.

С некоторых пор любому собственнику доступна опция по блокировке возможности совершать сделки в простой письменной форме без его личного присутствия. Для этого необходимо отправить заявление в Росреестр, и в Едином государственном реестре недвижимости появится отметка о невозможности государственной регистрации права без личного участия владельца квадратных метров. Соответствующий закон был принят не так давно.

Владелец сможет просто поставить галочку в реестре недвижимости, и после этого уже никто не сможет без его личного участия продать его квартиру

Как рассказал Павел Крашенинников, в обсуждаемом сейчас законопроекте предлагается усовершенствовать данный механизм.

"Теперь при наличии такой отметки в реестре личное присутствие правообладателя будет необходимым не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса, - сказал он. - Подобное изменение будет способствовать большему снижению рисков совершения какого-либо рода мошеннических действий в отношении имущества частных лиц".

Еще одна предлагаемая новация: внести отметку о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя станет проще, так как это можно будет сделать по доверенности, составленной в нотариальной форме.