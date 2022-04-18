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2 часа назад

В России на треть вырос спрос на охрану жилья

РИА Недвижимость

Спрос на охрану жилья в России в марте 2022 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании "Delta Системы безопасности".

В России значительно вырос спрос на охрану жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Количество подключенных объектов городской недвижимости (квартир) в марте увеличилось на 44% по отношению к февралю текущего года и на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Собственники частных домов (коттеджей) были еще более активными, количество новых клиентов за месяц выросло и вовсе на 70% по отношению к февралю и на 29% по отношению к марту прошлого года", – отмечается в нем.

В сообщении подчеркивается, что спрос на охранные услуги растет, хотя число правонарушений падает. Тревожных вызовов стало меньше на 5% в сравнении с мартом прошлого года.

"Минимум был зафиксирован на неделе с 28 февраля по 7 марта, именно в этот период снижение тревог по отношению к аналогичному периоду прошлого года стало еще более заметным – на 41% по всем типам объектов в РФ. В квартирах – на 47%, в коттеджах – на 45%, на объектах малого бизнеса – на 40%, а в продуктовых магазинах - на рекордные 55%", – уточняется в нем.

По данным компании, изменился и характер правонарушений. Если в марте 2021 года чаще всего фиксировались кражи (32%), то в текущем году преобладает категория незаконных проникновений – 49%. При этом случаев нарушения общественного порядка и хулиганства стало почти вдвое меньше.

Недвижимость,
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