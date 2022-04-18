В России значительно вырос спрос на охрану жилья

"Минимум был зафиксирован на неделе с 28 февраля по 7 марта, именно в этот период снижение тревог по отношению к аналогичному периоду прошлого года стало еще более заметным – на 41% по всем типам объектов в РФ. В квартирах – на 47%, в коттеджах – на 45%, на объектах малого бизнеса – на 40%, а в продуктовых магазинах - на рекордные 55%", – уточняется в нем.