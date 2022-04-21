Экономисты ФРС предупредили о "пузыре" в сфере недвижимости в США

Эксперты отделения Федеральной резервной системы США в Далласе предупредили о рисках возникновения серьезного перегрева рынка жилья в США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование.

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Экономисты, в первую очередь, обратили внимание на такие показатели, как отношение стоимости жилья к аренде и отношения стоимости жилья к доходу. По их мнению, они достигли аномальных значений впервые со времен "жилищного бума" начала 2000-х, который привел ко всемирному финансовому кризису.

Многие домохозяйства в США сейчас рассчитывают на быстрый рост цен на жилье, в связи с чем активно берут кредиты на покупку дополнительной недвижимости. Из-за этого растут и ипотечные ставки. Тем не менее, эксперты не советуют паниковать, уточнив, что рост цен, хоть и подогрет ажиотажем, в этот раз, в отличие от ситуации двадцатилетней давности, имеет реальные основания.