Россиян возмутила стоимость аренды однокомнатной квартиры в Подмосковье

«Квартира берет недешевым ремонтом. Только эти деньги кровью выйдут, потому что всю квартиру разломают», «У одних людей есть деньги за 250 тысяч таунхаусы снимать, а у других за 50 миллионов их покупать. Каждому свое», «Не самое удачное расположение, чтобы сдавать конуру за такие деньги, согласна с автором», — прокомментировали подписчики сообщества.