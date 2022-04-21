В Москве резко подешевела аренда жилья

С февраля по начало апреля 2022 года в Москве почти в 1,5 раза выросло предложение квартир в аренду, а средние ставки снизились во всех административных округах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор риелторской компании «Миэль».
По подсчетам компании, на первой неделе апреля в аренду предлагалось 40,2 тысяч квартир в Москве, тогда как по итогам февраля их было 27,8 тысяч — прирост составил 44,6%. Статистика подтверждается агентством «Инком-Недвижимость» — в их базе предложение в марте выросло на 29%, а также компанией Savills — по их данным, экспозиция увеличилась на 58%, а с середины марта по середину апреля — на 19%.
В «Миэль» подчеркнули, что цены снизились по всей Москве: сильнее всего в Центральном (-9%, 61 тысяча рублей в месяц), Западном (-5%, 44 тысячи) и Восточном (-4%, 36,5 тысяч) административном округах. В остальных округах Старой Москвы зафиксирована динамика в -3% за месяц. Заявок по поводу аренды, по данным компании, в марте было примерно на 30% меньше, чем в феврале.