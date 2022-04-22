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20 минут назад

В Госдуме предложили увеличить размер налогового вычета

Ura.Ru

Максимальная сумма налогового вычета при покупке жилья может быть увеличена вдвое. Такой законопроект разрабатывают депутаты от фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.

В Госдуме предложили увеличить размер налогового вычета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарии разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум вдвое, заявила «Известиям» первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В случае принятия инициативы россияне смогут получить до 520 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома и до 780 тысяч рублей на погашение процентов по ипотеке.

Она уточнила, что цены на жилье существенно выросли с того момента, как были установлены лимиты в два и три миллиона рублей. «Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», — подчеркнула Буцкая.

Ранее экс-юрист ПФР Ирина Сивакова рассказала, как получить налоговый вычет в 2022 году. Юрист Алексей Гатин назвал факторы, из-за которых могут отказать в налоговом вычете.

Недвижимость,Татьяна Буцкая,Пенсионный фонд РФ,Единая Россия,Госдума,
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