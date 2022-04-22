В Госдуме предложили увеличить размер налогового вычета

Парламентарии разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум вдвое, заявила « Известиям » первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая . В случае принятия инициативы россияне смогут получить до 520 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома и до 780 тысяч рублей на погашение процентов по ипотеке.

Она уточнила, что цены на жилье существенно выросли с того момента, как были установлены лимиты в два и три миллиона рублей. «Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», — подчеркнула Буцкая.