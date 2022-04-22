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1 час назад

Россияне стали активно строить дома из дерева

Lenta.ru

В России стали активно строить дома из дерева благодаря мерам по запрету вывоза строевого леса из страны. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, сообщается на сайте Совета Федерации.

Россияне стали активно строить дома из дерева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор привел в пример слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина о том, что Россия обладает 25 процентами мировых запасов леса, однако объемы строительства домов из этого материала были на 17 процентов меньше, чем в Финляндии, США и Канаде. По словам Городецкого, власти приняли меры для развития этой отрасли.

Сенатор добавил, что стране необходимо развивать промышленное производство готовых домокомплектов из дерева по типовым проектам. Нововведение предложили внедрять в регионах с запасами строевого леса, включая Сибирь, Дальний Восток, Карелию, Пермский край, Кировскую и Вологодскую области.

Ранее Рослесинфорг, выяснил, что в последние 15 лет в России стали в два раза больше возводить деревянные дома — доля подобных построек достигла 21,7 процента от объема жилых домов. Больше всего домов из дерева строят в Приволжском федеральном округе — доля региона оценивается в 26,1 процента.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Владимир Городецкий,Рослесхоз,Совет Федерации,
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