Москвичи бросились массово обменивать квартиры

Жители Москвы в связи со стабилизацией цен на готовое жилье начали массово обменивать квартиры. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

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Риелторы отмечают, что в апреле этого года на вторичном рынке жилья доля альтернативных сделок возросла до 80%. По мнению аналитиков, формат рынка корректируется, и в настоящее время ипотеку используют, скорее, чтобы улучшить условия, нежели для покупки первого жилья. Так, основные средства берутся за счет продажи предыдущей невидимости.

«И сегодня, в условиях острого дефицита ликвидного предложения и при чрезмерно дорогой ипотеке, актуально единовременное проведение сделок продажи одной квартиры и приобретения другой», — указано в сообщении.

Средняя цена «вторички» осталась прежней или же поднялась незначительно (+0,1 - 3,1%), следует из анализа динамики средних цен на жилье в Москве с 20 марта. В настоящее время продавцы уже психологически готовы к торгу, и в ближайшем будущем ценники начнут демонстрировать снижение.