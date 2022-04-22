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1 час назад

Москвичи бросились массово обменивать квартиры

Лера Букина

Жители Москвы в связи со стабилизацией цен на готовое жилье начали массово обменивать квартиры. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Москвичи бросились массово обменивать квартиры
Фото: ТАССТАСС

Риелторы отмечают, что в апреле этого года на вторичном рынке жилья доля альтернативных сделок возросла до 80%. По мнению аналитиков, формат рынка корректируется, и в настоящее время ипотеку используют, скорее, чтобы улучшить условия, нежели для покупки первого жилья. Так, основные средства берутся за счет продажи предыдущей невидимости.

«И сегодня, в условиях острого дефицита ликвидного предложения и при чрезмерно дорогой ипотеке, актуально единовременное проведение сделок продажи одной квартиры и приобретения другой», — указано в сообщении.

Средняя цена «вторички» осталась прежней или же поднялась незначительно (+0,1 - 3,1%), следует из анализа динамики средних цен на жилье в Москве с 20 марта. В настоящее время продавцы уже психологически готовы к торгу, и в ближайшем будущем ценники начнут демонстрировать снижение.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного управления Росреестра, около 9,4 тыс. сделок на первичном рынке жилья Москвы зарегистрировано в марте, что на 7% ниже по сравнению с уровнем февраля. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 19%.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,Росреестр,
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