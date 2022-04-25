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1 час назад

Москве предрекли резкий рост стоимости аренды жилья

Lenta.ruиещё 1

Снижение доходов граждан и ряд других факторов могут вынудить многих жителей Москвы переориентироваться с покупки квартир на их аренду. В результате уже в ближайшем будущем ставки аренды жилья в столице могут вырасти вплоть до 25 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Москве предрекли резкий рост стоимости аренды жилья
Фото: ТАССТАСС

Эксперты полагают, что в последующие месяцы 2022 года кризисные факторы приведут к падению спроса на жилья в Москве на 15 процентов. И та часть населения города, которая лишилась возможности приобрести квартиры, резко переключится на рынок аренды. Как следствие, стоимость аренды недвижимости в Москве вырастет на 24–25 процентов.

При этом некоторые опрошенные изданием специалисты оценивают ситуацию не так однозначно. Они считают, что рост безработицы и снижение покупательской способности скорее приведут к сокращению требований, предъявляемых владельцами квартир.

«Увеличение числа предложений на рынке аренды на 40 процентов вкупе с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также снижением доходов у населения свидетельствует о том, что предпосылок к увеличению арендных ставок нет», — заявила руководитель проектов направления «Недвижимость» группы компаний SRG Ирина Евдокимова.

Она, напротив, предрекает снижение арендных ставок.

Ряд экспертов полагают, что ставки будут расти только для наиболее популярных одно- и двухкомнатных квартир, но никак не для студий или квартир с большим числом комнат.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России составила 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 29,3 тысячи рублей. За месяц ставки снизились на три и четыре процента соответственно.

Недвижимость,Ирина Евдокимова,
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