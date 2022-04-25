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1 час назад

Юрист предупредил о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан

РИА Недвижимостьиещё 3

Налоговые инспекторы могут без предупреждения приходить домой для проверки граждан, которых заподозрили в неуплате налогов, рассказал РИА Недвижимость зампредседателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.

Россиян предупредили о внезапных визитах налоговиков
Фото: ТАССТАСС

"Круг причин, по которым налоговый инспектор может внезапно прийти к гражданину в квартиру, фактически не ограничен. Налоговая может прийти с целью доуточнить любые сведения, которые понадобятся для контроля за суммами и сроками уплаты налогов — например, площадь квартиры, не родственники ли покупатель и продавец", — отметил он.

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Во время визита инспектор должен предъявить жильцу решение руководителя налогового органа или его заместителя о выездной проверке. В нем указываются фамилии и должности проверяющих, а еще информация о самих налогах. Представитель налоговой обязан предъявить служебное удостоверение, причем проверять квартиру могут только те сотрудники, что указаны в решении. После проверки налогоплательщику вручают справку.

Инспекторы могут попросить разрешения осмотреть помещение, проверить документы или информацию в компьютере, задать вопросы присутствующим в квартире. Это может понадобиться, например, если в налоговую поступил сигнал о том, что собственник сдает квартиру или комнату и не платит налог.

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Если жильцы откажут инспектору в предоставлении информации, то налог могут доначислить расчетным путем — исходя из данных об аналогичных налогоплательщиках с "максимально приближенными экономическими характеристиками, влияющими на формирование налогооблагаемой базы". Налог в итоге может превысить ожидаемую сумму.

Налоговики не могут попасть внутрь помещения против воли проживающих в нем людей — за исключением ситуации, когда есть соответствующее судебное решение, обязывающее допустить инспектора в квартиру, уточнил Прокофьев.

Он отметил, что закон не обязывает налоговую уведомлять жильцов о проведении проверки. Поэтому подобные мероприятия практически всегда проходят без предупреждения.

Недвижимость,
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