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31 минуту назад

Названы цены на самое дешевое съемное жилье в Москве

Российская Газета

Самое дешевое жилье в Москве в аренду можно взять за 25-26 тысяч рублей в месяц. Такие выводы обнародовали специалисты агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Названы цены на самое дешевое съемное жилье в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За 25 тысяч сдаются два лота. В первом случае - это "однушка" в Ярославском районе, откуда до метро "ВДНХ" нужно ехать 15 минут на транспорте. В этой квартире есть кухонный гарнитур и другая мебель и техника для комфортной жизни. За те же деньги сдается однокомнатная квартира на Зеленом проспекте в пяти минутах ходьбы от метро "Новогиреево". Из преимуществ - тихий зеленый двор и близость Кусковского лесопарка.

Третье место по доступности занимает "однушка" за 26 тысяч рублей у метро "Кузьминки". До станции и одноименного парка - 15 минут пешком. Вся необходимая техника и мебель в квартире есть.

Отметим, что цены на арендное жилье начали снижаться: еще несколько месяцев назад аренда средних "однушек" в Москве оценивалась в 28-30 тысяч рублей в месяц.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
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