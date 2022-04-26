Апартаменты в "Москва-Сити" подорожали за квартал на 12%

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке апартаментов в "Москва-Сити" увеличилась за первый квартал 2022 года на 12% - до 856 тысяч рублей за квадратный метр, за год прирост составил 29%, подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank Russia.

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"Средний бюджет предложения на конец марта составил 137 миллионов рублей (+10% за квартал и +60% за год)", - сообщила пресс-служба компании.

По данным консультантов, по итогам квартала в деловом центре в продаже представлено 192 лота, что на 59% ниже конца марта прошлого года. Первичные продажи ведутся в башнях: Neva Towers, "Око" и "Федерация" (Восток). Причем в последнем остался последний лот – пентхаус на 95-м этаже. По площади большая часть апартаментов в "Москва-Сити" по-прежнему сосредоточена в диапазоне от 50 до 100 квадратных метров (37% предложения).

В ближайшее время в "Сити" запланирован выход на рынок апартаментов в МФК Moscow Towers общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Всего будет представлено 210 апартаментов и 14 пентхаусов, указывается в сообщении.