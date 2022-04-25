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1 час назад

Перечислены районы Москвы с самым доступным жильем

Лера Букина

Бибирево стал самым недорогим районом Москвы с точки зрения стоимости жилья. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на исследование одного из популярных сайтов купли и продажи.

Перечислены районы Москвы с самым доступным жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, за последний год цена недвижимости в «спальнике» на северо-востоке столицы снизилась на 68%, а за последний месяц — на 17. Средний бюджет покупки квартиры в Бибиреве на март 2022 года достиг 3,2 млн рублей. Также зафиксирован рост предложений на рынке в этом районе – их стало больше в три раза. При этом эксперты указывают и на увеличение спроса.

Другой недорогой район - Северное Тушино. Как отмечают эксперты, средняя стоимость недвижимости там составляет 4,2 млн рублей. Столь низкая цена объясняется тем, что в районе выставили на продажу много малогабаритных студий. За год квартиры упали в цене в Северном Тушино на 58%, спрос при этом увеличился почти вдвое.

Ранее эксперты перечислили московские районы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем. Отмечается, что почти все предложения, которые поднялись в цене, находятся на территории Новомосковского административного округа.

Недвижимость,
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