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1 час назад

Обманутым дольщикам будут выдавать жилищные сертификаты

Российская Газета

Выдавать жилищные сертификаты обманутым дольщикам предлагает Минстрой. Ведомство разработало законопроект об этом.

В России нашли способ возместить ущерб обманутым дольщикам
Фото: ТАССТАСС

Документ должен усовершенствовать способы восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагается предусмотреть право дольщиков и членов кооперативов, имеющих право на получение возмещения, на получение именного свидетельства. Им будет удостоверяться право гражданина на получение за счет имущества фонда денежной выплаты для приобретения жилья, машино-места или нежилого помещения. Номинальная стоимость жилищного сертификата равна размеру возмещения. При этом собственно возмещение выплачиваться уже не будет.

Сертификат будет выдаваться по желанию гражданина. Правила его выдачи и использования будут устанавливаться Минстроем. Срок действия жилищного сертификата составляет три года с даты выдачи.

С помощью сертификата можно будет приобрести недвижимость посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, а также направить средства на уплату первоначального взноса или погашение долга и уплату процентов по кредитам. Сертификат будет именным, уступка прав по нему не допускается, но может переходить по наследству.

Недвижимость,Госстрой России,
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