В России нашли способ возместить ущерб обманутым дольщикам

Выдавать жилищные сертификаты обманутым дольщикам предлагает Минстрой. Ведомство разработало законопроект об этом.

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Документ должен усовершенствовать способы восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагается предусмотреть право дольщиков и членов кооперативов, имеющих право на получение возмещения, на получение именного свидетельства. Им будет удостоверяться право гражданина на получение за счет имущества фонда денежной выплаты для приобретения жилья, машино-места или нежилого помещения. Номинальная стоимость жилищного сертификата равна размеру возмещения. При этом собственно возмещение выплачиваться уже не будет.

Сертификат будет выдаваться по желанию гражданина. Правила его выдачи и использования будут устанавливаться Минстроем. Срок действия жилищного сертификата составляет три года с даты выдачи.