В России анонсировали снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Ставку по льготной ипотеке на новостройки понизят с 12% до 9% уже в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», передает ТАСС.

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«Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Вчера президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны», - подчеркнул он.

Ранее Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Он также заявил о необходимости продлить действие программы до конца 2022 года.

С 1 апреля в связи с повышением ключевой ставки ЦБ ставку по программе льготной ипотеки увеличили с 7% до 12%. Подняли и

предельную сумму кредита с 3 млн до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов максимальный размер кредита увеличился до 6 млн рублей. Программу запустили в апреле 2020 года. Она действует до 1 июля 2022 года.