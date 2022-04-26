Спрос на покупку квартир в Крыму упал на треть

Спрос на покупку квартир в Крыму упал в феврале-марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года примерно на треть, рассказал РИА Недвижимость исполнительный директор компании-оператора недвижимости в регионе Finchase Михаил Гребенюк.

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В частности, падение спроса на жилье наблюдается в одном из самых популярных городов Крыма - Ялте. Здесь спрос, по данным компании, снизился в годовом выражении на 29% – до 22 тысяч запросов потенциальных покупателей. В Евпатории интерес к покупке жилья снизился на 23% - до 17 тысяч запросов.