Спрос на покупку квартир в Крыму упал на треть

Спрос на покупку квартир в Крыму упал в феврале-марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года примерно на треть, рассказал РИА Недвижимость исполнительный директор компании-оператора недвижимости в регионе Finchase Михаил Гребенюк.
В частности, падение спроса на жилье наблюдается в одном из самых популярных городов Крыма - Ялте. Здесь спрос, по данным компании, снизился в годовом выражении на 29% – до 22 тысяч запросов потенциальных покупателей. В Евпатории интерес к покупке жилья снизился на 23% - до 17 тысяч запросов.
По словам Гребенюка, общая площадь жилых объектов, выставленных на продажу в Крыму, составляет 99 тысяч квадратных метров. Средняя цена квадратного метра жилья по рынку – 229 тысяч рублей, в 2021 году этот показатель находился на уровне 150 тысяч рублей.