Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Спрос на покупку квартир в Крыму упал на треть

РИА Недвижимость

Спрос на покупку квартир в Крыму упал в феврале-марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года примерно на треть, рассказал РИА Недвижимость исполнительный директор компании-оператора недвижимости в регионе Finchase Михаил Гребенюк.

Спрос на покупку квартир в Крыму упал на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, падение спроса на жилье наблюдается в одном из самых популярных городов Крыма - Ялте. Здесь спрос, по данным компании, снизился в годовом выражении на 29% – до 22 тысяч запросов потенциальных покупателей. В Евпатории интерес к покупке жилья снизился на 23% - до 17 тысяч запросов.

По словам Гребенюка, общая площадь жилых объектов, выставленных на продажу в Крыму, составляет 99 тысяч квадратных метров. Средняя цена квадратного метра жилья по рынку – 229 тысяч рублей, в 2021 году этот показатель находился на уровне 150 тысяч рублей.

Недвижимость,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители