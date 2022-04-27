Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

Самые дешевые квартиры в новостройках Старой Москвы нашли в Южном Бутове, а на вторичном рынке — в Капотне. Районы с наиболее доступной недвижимостью в столице назвали аналитики риелторской компании «Азбука жилья», пишет РБК.

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Один квадратный метр квартиры в строящемся доме в Южном Бутове, по данным специалистов, стоит в среднем 205,1 тысячи рублей — это минимальный показатель в этом сегменте по городу. Второе место по доступности жилья в новостройках занял район Бирюлево Восточное — там «квадрат» оценивается в 208,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Молжаниновский район с показателем 213,7 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-пять вошли также Люблино (222,1 тысячи рублей за «квадрат») и Можайский район (226,2 тысячи рублей).

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На вторичном рынке в старых границах Москвы квартиры дешевле всего в Капотне — 214,5 тысячи рублей за квадратный метр. Среди районов с недорогим готовым жильем также оказались Некрасовка (228,2 тысячи рублей за «квадрат»), Бирюлево Западное (228,5 тысячи рублей), Бирюлево Восточное (240,3 тысячи рублей) и Южное Бутово (246 тысяч рублей).

По оценкам «Азбуки жилья», средняя стоимость лота в наиболее дешевых районах на первичном рынке колеблется от 11,5 до 13,8 миллиона рублей. В пятерку самых доступных по этому показателю вошли Молжаниновский район (11,56 миллиона рублей), Гольяново (12,06 миллиона рублей), Люблино (12,07 миллиона рублей), Царицыно (12,25 миллиона рублей) и Текстильщики (12,27 миллиона рублей).

На вторичном рынке средняя общая стоимость квартир варьируется от 10,8 до 15,4 миллиона рублей. В топ-пять дешевых районов здесь вошли Капотня (10,8 миллиона рублей), Бирюлево Западное (11,54 миллиона рублей), Вешняки (13,27 миллиона рублей), Бибирево (13,42 миллиона рублей) и Некрасовка (13,8 миллиона рублей).

Первое место по минимальному бюджету квартир в новостройках занял район Южное Бутово — самую дешевый лот там можно приобрести за 5,29 миллиона рублей. В числе лидеров по этому показателю также оказались Митино (5,53 миллиона рублей), Западное Дегунино (5,95 миллиона рублей), Люблино (6,32 миллиона рублей) и Текстильщики (6,35 миллиона рублей).

На вторичном рынке первую минимальную стоимость квартир обнаружили в Северном Бутове (4,2 миллиона рублей), Некрасовке (4,55 миллиона рублей), Бирюлево Восточном (4,7 миллиона рублей), Ярославском (6,15 миллиона рублей) и Западном Дегунино (6,5 миллиона рублей).