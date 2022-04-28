Новые правила льготной ипотеки: ждать ли ставки в 9%

В России решили продлить программу льготной ипотеки до конца года. Также снизят процентную ставку по кредиту — до 9%. Life узнал мнение экспертов по данному вопросу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пока у россиян есть возможность взять кредит только при покупке квартиры в новостройке. Так, это может быть как строящийся дом, так уже введенный в эксплуатацию.

По мнению экономиста Валентина Прохорова, продление программы является хорошим сигналом как для граждан, так и для бизнеса.

«Однако необходимо предостеречь граждан, которые давно мечтают о собственной квартире. Некоторые для того, чтобы взять ипотеку, для первоначального взноса берут ещё один кредит — потребительский. Это не самая лучшая идея. В случае финансовых проблем такой заёмщик, скорее всего, потеряет и купленную квартиру, и все уже внесённые платежи. Кроме того, на нём будет ещё висеть потребительский кредит. Поэтому нужно здраво оценивать свои силы», — подчеркнул эксперт.

Риелторы отмечают, что к началу апреля рынок жилья фактически остановился. Продавцы снимали объекты с продажи. Это, как считают эксперты, обусловлено дорогой ипотекой, которая отпугивала покупателей. Однако теперь рынок начнет расти, полагают эксперты. Проблема заключается в том, что наиболее ликвидные активы на первичном рынке уже раскупили.

«Самые ликвидные объекты классов стандарт и комфорт уже вымыты из экспозиции. Всё-таки программа уже идёт почти два года, многие самые интересные объекты уже выкуплены. Надежда только на новые проекты девелоперов», - указала риелтор Тамара Костикова.

Эксперты рассчитывают на то, что в программу включат и вторичное жилье.