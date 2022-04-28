Названа европейская страна с возможностью покупки жилья за рубли

Спрос российских инвесторов на недвижимость в Черногории достиг наивысшего показателя за 10 лет. Об этом говорится в обзоре агентства Alexey Shvyrkov Realty, который приводит «Лента.ру».

С января по март текущего года количество запросов на покупку недвижимости в Черногории от россиян выросло на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост относительно января-марта 2020 года составил 62%.

По словам представителей компании, «спрос "улетел", скупают все и, причем, быстро, особо не думая и не видя».

Эксперты объясняют всплеск спроса сужением рынка зарубежной недвижимости для российских покупателей. Черногория осталась одной из немногих стран, «которая до сих пор дружелюбна и готова продавать и даже предлагает законные схемы приобретения недвижимости». В компании отметили, что в стране существуют легальные способы приобрести недвижимость за рубли.

Основной интерес россиян сосредоточен в районах городов Герцег-Нови и Тиват. Эксперты также отмечают, что покупатели из РФ зачастую приобретают двое и более апартаментов с возможностью их объединить.