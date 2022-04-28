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46 минут назад

Москвичи согласились продавать квартиры со скидками

Мослента

Москвичи согласились продавать квартиры со скидками. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», которые появились в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалистов, тенденция наметилась из-за роста ставок по ипотеке: спрос на вторичное жилье падает, собственники вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей.

«На данный момент каждый пятый продавец на вторичном рынке по итогам торга с покупателем соглашается на крупную скидку — в массовом сегменте в среднем это около 10 процентов», — сообщают риелторы.

Остальные владельцы квартир в Москве либо делают минимальные скидки, либо отказываются идти на уступки покупателям.

В то же время люди, которые планируют приобрести жилье, надеются на снижение стоимости «вторички».

Ранее была названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве. Доступные для аренды квартиры располагались в Ярославском районе, Новогирееве и Кузьминках.

Недвижимость,Видео,
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