Москвичи согласились продавать квартиры со скидками. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», которые появились в распоряжении «Ленты.ру».
По мнению специалистов, тенденция наметилась из-за роста ставок по ипотеке: спрос на вторичное жилье падает, собственники вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей.
«На данный момент каждый пятый продавец на вторичном рынке по итогам торга с покупателем соглашается на крупную скидку — в массовом сегменте в среднем это около 10 процентов», — сообщают риелторы.
Остальные владельцы квартир в Москве либо делают минимальные скидки, либо отказываются идти на уступки покупателям.
В то же время люди, которые планируют приобрести жилье, надеются на снижение стоимости «вторички».
Ранее была названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве. Доступные для аренды квартиры располагались в Ярославском районе, Новогирееве и Кузьминках.