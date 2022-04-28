Москвичи согласились продавать квартиры со скидками. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», которые появились в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалистов, тенденция наметилась из-за роста ставок по ипотеке: спрос на вторичное жилье падает, собственники вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей.

«На данный момент каждый пятый продавец на вторичном рынке по итогам торга с покупателем соглашается на крупную скидку — в массовом сегменте в среднем это около 10 процентов», — сообщают риелторы.

Остальные владельцы квартир в Москве либо делают минимальные скидки, либо отказываются идти на уступки покупателям.

В то же время люди, которые планируют приобрести жилье, надеются на снижение стоимости «вторички».