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1 час назад

В России изменят отопление частных домов

Lenta.ruиещё 1

Минприроды России представило проект постановления, в котором указаны новые цели предоставления регионам межбюджетных трансфертов для уменьшения объемов выбросов в атмосферный воздух, сообщает ТАСС.

В России изменят отопление частных домов
Фото: PixabayPixabay

В частности, правительство России переведет частные дома с угольного отопления на газ, электричество или комбинированное отопление. Кабмин профинансирует «приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Предлагаемые меры помогут реализовать федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В его рамках изменят показатели загрязнения воздуха в 12 городах России, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее россиянам предложили платить за отопление по-новому. С этой инициативой выступил Минстрой.

Недвижимость,Минприроды России,Госстрой России,Правительство РФ,
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