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1 час назад

Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне

Ura.Ruиещё 1

Российские олигархи пытаются обменять свои дома в Лондоне на жилье в Дубае. Об этом сообщает агентство Financial Times.

Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне
Фото: ТАССТАСС

«За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов. Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании», — пишет Financial Times.

Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов.

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Так, в Великобритании арестовали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи «Мотив» в Уральском федеральном округе Виталию Кочеткову. Ранее в МИД Британии также объявили о полном замораживании активов и запрете на поездки для семи самых богатых и влиятельных олигархов России, связанных, согласно заявлению ведомства, с Кремлем, пишет «Ридус».

Недвижимость,Владимир Путин,
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