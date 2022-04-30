Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне

«За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов. Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании», — пишет Financial Times.