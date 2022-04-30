Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне

Российские олигархи пытаются обменять свои дома в Лондоне на жилье в Дубае. Об этом сообщает агентство Financial Times.
«За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов. Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании», — пишет Financial Times.
Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов.
Так, в Великобритании арестовали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи «Мотив» в Уральском федеральном округе Виталию Кочеткову. Ранее в МИД Британии также объявили о полном замораживании активов и запрете на поездки для семи самых богатых и влиятельных олигархов России, связанных, согласно заявлению ведомства, с Кремлем, пишет «Ридус».