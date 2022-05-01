Эксперт объяснил, стоит ли сейчас снимать квартиру

— Краткосрочная аренда изменилась после ухода из России ряда площадок. Те квартиры, которые сдавались в посуточную аренду, перевели в длительную. Предложений на рынке стало в разы больше, что привело к снижению цены. Снизились также деловая активность и турпоток. Пока хотя бы внутри страны не будет восстановлена деловая активность и не будут работать терминалы аэропортов, тенденция на снижение сохранится, — уверен эксперт.