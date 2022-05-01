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1 час назад

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Илья Родин

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. В документе подчеркивается, что программа будет продлена до конца 2022 года. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт кабмина России.

В России изменилась ставка по льготной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера даст возможность россиянам покупать недвижимость даже во время кризиса и, кроме того, позволит поддержать строительную отрасль.

«Слишком дорогая»: Мишустин взялся за ипотеку

В правительстве РФ уточнили, что получить ипотеку по этой программе можно на приобретение жилья в новостройках, покупку земельного участка, строительство частного дома.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о государственной поддержке компаниям, берущим на работу молодых людей в возрасте до 30 лет.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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