В России изменилась ставка по льготной ипотеке

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. В документе подчеркивается, что программа будет продлена до конца 2022 года. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт кабмина России.

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«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера даст возможность россиянам покупать недвижимость даже во время кризиса и, кроме того, позволит поддержать строительную отрасль.

В правительстве РФ уточнили, что получить ипотеку по этой программе можно на приобретение жилья в новостройках, покупку земельного участка, строительство частного дома.