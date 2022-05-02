Посуточная аренда квартир в Москве за год подорожала на 9%

Средняя ставка посуточной аренды квартир в Москве за год выросла на 9% - до 3,7 тыс. рублей, сообщил ТАСС руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

Фото: ТАСС ТАСС

"Средняя ставка посуточной аренды в Москве - 3,7 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом рост на 9% (3,4 тыс. рублей). Речь идет о базовой ставке аренды. На период майских праздников рантье могут делать дополнительную наценку, которую можно узнать из текстового описания объявления или при непосредственном общении", - сказал Попов.

Видео дня

По данным "Циан", Москва является лидером по спросу на посуточную аренду квартир - на нее приходится 19% от общего интереса в сегменте. При этом по популярности среди туристических поездок на майские праздники Москва занимает второе место после Санкт-Петербурга - у нее 17% доли спроса против 21% у северной столицы. По словам Попова, перед майскими праздниками в два раза увеличилась конверсия просмотров в звонки, то есть туристы меньше мониторят рынок и быстрее принимают решение о бронировании.

Что касается интереса к посуточной аренде, то на сайте "Циан" в апреле 2022 года он вырос в 1,5 раза по сравнению с апрелем 2021-го. Как пояснил Попов, в этом году существенно ограничены возможности выезда за границу, в результате чего туристы рассматривают локации внутри страны. Кроме того, после ухода с российского рынка иностранных сервисов, туристы переключились на новые площадки. Так, уход Booking.com привел к единовременному всплеску спроса на 70%, уточнил собеседник агентства.