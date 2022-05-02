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26 минут назад

Посуточная аренда квартир в Москве за год подорожала на 9%

ТАСС

Средняя ставка посуточной аренды квартир в Москве за год выросла на 9% - до 3,7 тыс. рублей, сообщил ТАСС руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

Посуточная аренда квартир в Москве за год подорожала на 9%
Фото: ТАССТАСС

"Средняя ставка посуточной аренды в Москве - 3,7 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом рост на 9% (3,4 тыс. рублей). Речь идет о базовой ставке аренды. На период майских праздников рантье могут делать дополнительную наценку, которую можно узнать из текстового описания объявления или при непосредственном общении", - сказал Попов.

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По данным "Циан", Москва является лидером по спросу на посуточную аренду квартир - на нее приходится 19% от общего интереса в сегменте. При этом по популярности среди туристических поездок на майские праздники Москва занимает второе место после Санкт-Петербурга - у нее 17% доли спроса против 21% у северной столицы. По словам Попова, перед майскими праздниками в два раза увеличилась конверсия просмотров в звонки, то есть туристы меньше мониторят рынок и быстрее принимают решение о бронировании.

Что касается интереса к посуточной аренде, то на сайте "Циан" в апреле 2022 года он вырос в 1,5 раза по сравнению с апрелем 2021-го. Как пояснил Попов, в этом году существенно ограничены возможности выезда за границу, в результате чего туристы рассматривают локации внутри страны. Кроме того, после ухода с российского рынка иностранных сервисов, туристы переключились на новые площадки. Так, уход Booking.com привел к единовременному всплеску спроса на 70%, уточнил собеседник агентства.

Одновременно с этим растет и предложение - с начала работы сервиса по онлайн-бронированию посуточной аренды на "Циан" резко увеличилось число ежедневно публикуемых новых объявлений. "В результате за последний месяц объем предложения в Москве вырос на 20% (до 8,8 тыс. вариантов), а по сравнению с прошлым годом - в два раза. Рост числа объявлений может быть связан и с изменением стратегии владельцев жилья (перевод из категории продажи на вторичке или из категории долгосрочной аренды)", - отметил Попов.

Недвижимость,Алексей Попов,ЦИАН,
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