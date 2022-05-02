Один из налоговых вычетов в России предложили увеличить вдвое

Минстрой РФ планирует в два раза повысить налоговый вычет на квартиры в новостройках. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин в беседе с ТАСС.

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«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки», — подчеркнул он.

По словам Файзуллина, повышенный налоговый вычет планируется распространять лишь на будущие покупки квартир. При этом не исключено, что мера будет распространена на уже совершенные сделки по недвижимости, по которым пока имущественный вычет не получен