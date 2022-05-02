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40 минут назад

Один из налоговых вычетов в России предложили увеличить вдвое

Елена Прошина

Минстрой РФ планирует в два раза повысить налоговый вычет на квартиры в новостройках. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин в беседе с ТАСС.

Один из налоговых вычетов в России предложили увеличить вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки», — подчеркнул он.

По словам Файзуллина, повышенный налоговый вычет планируется распространять лишь на будущие покупки квартир. При этом не исключено, что мера будет распространена на уже совершенные сделки по недвижимости, по которым пока имущественный вычет не получен

Напомним, что депутаты Госдумы от «Единой России» разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. Если законопроект будет принят, то имущественный вычет при покупке квартиры может составить до 520 тысяч рублей, на погашение процентов по ипотеке – до 780 тысяч.

Недвижимость,Личный счет,Ирек Файзуллин,Госстрой России,Единая Россия,Госдума,
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