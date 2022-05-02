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1 час назад

Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Илья Родин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в понедельник, 2 мая, что российское правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на жилье в новостройках с рыночной или любой другой субсидированной. Благодаря этому у населения появилась возможность получить кредит на сумму от 15 до 30 млн рублей в зависимости от региона. Об этом пишет ТАСС.

В России разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных», - сообщил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что «льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой».

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Вице-премьер заметил, что «если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются».

«Интерфакс» напомнил, что максимальная сумма ипотечного кредитования предоставляется в регионах с высокими ценами на жилье, то есть в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Глава правительства России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Кроме того, в документе подчеркивалось, что государственная программа будет продлена до конца года.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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