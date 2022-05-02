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1 час назад

Названы особенности самого востребованного у россиян жилья

Илья Родин

Директор Управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов заявил, что наиболее востребованными на рынке недвижимости в конце апреля стали лоты низкого качества. Они существенно дешевле других, поэтому пользуются повышенным спросом. Об этом пишет «Российская газета».

Названы особенности самого востребованного у россиян жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список низкокачественного жилья Михаил Куликов внес квартиры с маленькой площадью, расположенные на первых этажах домов, в старом жилом фонде, «убитые». По его мнению, интерес к таким объектам падает, когда улучшается макроэкономическая ситуация, и возрастает в кризисные периоды.

Эксперт отметил, что жилье на первых и последних этажах нередко продается со скидкой в 5-10%. Такой же дисконт предоставляется при покупке квартир в домах, находящихся недалеко от трассы, железной дороги, крупного транспортного узла.

Куликов подчеркнул, что недвижимость в дорогих сегментах рынка в настоящее время стала фактически «неликвидом». Она нередко «висит» на сайтах объявлений в течение 3-5 лет.

Кроме того, платежеспособность многих потенциальных покупателей значительно ухудшилась в последнее время, уточняет эксперт. В итоге люди не в состоянии приобрести понравившиеся им квартиры.

Недвижимость,Михаил Куликов,Инком-Недвижимость,
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