Названы особенности самого востребованного у россиян жилья

Директор Управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов заявил, что наиболее востребованными на рынке недвижимости в конце апреля стали лоты низкого качества. Они существенно дешевле других, поэтому пользуются повышенным спросом. Об этом пишет «Российская газета».

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В список низкокачественного жилья Михаил Куликов внес квартиры с маленькой площадью, расположенные на первых этажах домов, в старом жилом фонде, «убитые». По его мнению, интерес к таким объектам падает, когда улучшается макроэкономическая ситуация, и возрастает в кризисные периоды.

Эксперт отметил, что жилье на первых и последних этажах нередко продается со скидкой в 5-10%. Такой же дисконт предоставляется при покупке квартир в домах, находящихся недалеко от трассы, железной дороги, крупного транспортного узла.

Куликов подчеркнул, что недвижимость в дорогих сегментах рынка в настоящее время стала фактически «неликвидом». Она нередко «висит» на сайтах объявлений в течение 3-5 лет.