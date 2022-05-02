Цены на недвижимость в Турции выросли более чем вдвое

Цены на недвижимость в Анталье с начала 2022 года выросли более чем вдвое в сравнении с годом ранее. На турецком средиземноморском курорте практически не осталось жилья для сдачи в аренду из-за спроса на него среди иностранцев, сообщил в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Антальи (ТППА) Давут Четин.

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"У нас настоящий бум цен на рынке недвижимости, главным образом из спроса на него среди иностранцев. По росту цен на жилье мы обошли Стамбул, который традиционно считается самым дорогим городом Турции. Рост спроса на первичную недвижимость и жилье для аренды начался в период пандемии, превысив в 2021 году на 210-220% стандартные цены на рынке. Трудно сделать прогноз на конец текущего года, если ситуация будет развиваться, как сейчас", - сказал бизнесмен.

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По словам собеседника агентства, в 2022 году пик цен на аренду жилья в Анталье пришелся на начало украинского кризиса. За аренду иностранцы платят и по $2 тыс. в месяц, причем наличными и на год вперед. "На рынке недвижимости подрывается стабильность. Проблема не в иностранцах, которые приезжают сюда с деньгами, а в местных гражданах. Аренда в тысячу и более долларов для жителей Антальи является очень накладной, для многих это больше половины зарплаты", - отметил глава ТППА.

Руководитель филиала Союза потребителей Турции Нешет Гюндюз сообщил, что с начала года почти 1,8 тыс. человек пожаловались в организацию на хозяев домов в Анталье, которые, пользуясь конъюнктурой, требовали повышения цены за аренду или расторжения контрактов. "Необходимо прекратить продажу недвижимости иностранным гражданам. Теперь иностранцы определяют стоимость жилья и аренды. Этот вопрос должен находиться на контроле государства", - приводит слова Гюндюза информационный портал Т24.