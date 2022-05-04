Спрос на новостройки в России растет вдвое быстрее, чем на «вторичку»

За первые три месяца 2022 года Росреестр зарегистрировал 247 тыс. договоров долевого участия.
Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
"По итогам марта 2022 года статистика учетно-регистрационных действий демонстрирует стабильный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рынке долевого строительства за первый квартал вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном рынке - почти на 15%", - рассказала она.
Больше всего договоров долевого участия за первый квартал 2022 года заключено в Москве (38,6 тыс.), Московской области (26,4 тыс.), Санкт-Петербурге (22,4), Краснодарском крае (15,4 тыс.) и Красноярском крае (11,6 тыс.).
В первом квартале 2022 года зарегистрировано 941 тыс. прав собственников на основании договоров купли-продажи (за аналогичный период 2021 года - почти 820 тыс.). Такие сделки чаще всего заключали в Московской области (72,3 тыс.), Краснодарском крае (57,3 тыс.), Москве (41 тыс.), Свердловской области (36,7 тыс.) и в Республике Татарстан (32,2 тыс.).
Количество зарегистрированных договоров ипотеки за первый квартал 2022 года составило 862 тыс. Этот показатель вырос на 2,3% по сравнению с результатами первых трех месяцев 2021 года (843 тыс.). Лидерами по ипотечным сделкам за отчетный период стали Московская область (75,9 тыс.), Москва (61,9 тыс.), Санкт-Петербург (42,5 тыс.), Краснодарский край (41,8 тыс.) и Свердловская область (35,3 тыс.).