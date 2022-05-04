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49 минут назад

Спрос на новостройки в России растет вдвое быстрее, чем на «вторичку»

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За первые три месяца 2022 года Росреестр зарегистрировал 247 тыс. договоров долевого участия.

Спрос на новостройки в России растет вдвое быстрее, чем на «вторичку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

"По итогам марта 2022 года статистика учетно-регистрационных действий демонстрирует стабильный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рынке долевого строительства за первый квартал вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном рынке - почти на 15%", - рассказала она.

Больше всего договоров долевого участия за первый квартал 2022 года заключено в Москве (38,6 тыс.), Московской области (26,4 тыс.), Санкт-Петербурге (22,4), Краснодарском крае (15,4 тыс.) и Красноярском крае (11,6 тыс.).

В первом квартале 2022 года зарегистрировано 941 тыс. прав собственников на основании договоров купли-продажи (за аналогичный период 2021 года - почти 820 тыс.). Такие сделки чаще всего заключали в Московской области (72,3 тыс.), Краснодарском крае (57,3 тыс.), Москве (41 тыс.), Свердловской области (36,7 тыс.) и в Республике Татарстан (32,2 тыс.).

Количество зарегистрированных договоров ипотеки за первый квартал 2022 года составило 862 тыс. Этот показатель вырос на 2,3% по сравнению с результатами первых трех месяцев 2021 года (843 тыс.). Лидерами по ипотечным сделкам за отчетный период стали Московская область (75,9 тыс.), Москва (61,9 тыс.), Санкт-Петербург (42,5 тыс.), Краснодарский край (41,8 тыс.) и Свердловская область (35,3 тыс.).

Недвижимость,Елена Мартынова,Росреестр,
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