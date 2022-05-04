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2 часа назад

Кабмин запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Лера Букина

Правительство РФ запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Кабмин запустил льготную ипотеку для IT-специалистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что максимальный размер займа в городах-миллионниках достигнет 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей.

Согласно прогнозам, до конца 2024 года в стране выдадут около 50 тысяч таких кредитов.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей», - подытожил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у россиян появилась возможность объединить льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной, таким образом увеличив максимальную сумму кредита до 15–30 млн рублей в зависимости от региона.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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