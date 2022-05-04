Кабмин запустил льготную ипотеку для IT-специалистов

Правительство РФ запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.
«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин отметил, что максимальный размер займа в городах-миллионниках достигнет 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей.
Согласно прогнозам, до конца 2024 года в стране выдадут около 50 тысяч таких кредитов.
«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей», - подытожил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у россиян появилась возможность объединить льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной, таким образом увеличив максимальную сумму кредита до 15–30 млн рублей в зависимости от региона.