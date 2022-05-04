Дачники могут получить право на бесплатную приватизацию земельных участков в случае ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Законопроект об этом готовится ко второму чтению в Госдуме.

Бывает, что в реальности садоводческое товарищество существует, а официально - уже нет. Как правило, в этом виноваты председатели, которые вовремя не сдавали отчетность, поэтому Федеральная налоговая служба просто исключила СНТ из реестра юрлиц. Это приводит к тому, что садоводы не могут оформить в собственность землю в ликвидированных СНТ и строения, расположенные на ней.

Видео дня

"В марте были приняты новые изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Среди них - предусмотрена поправка и в Земельный кодекс. Она даст право применять упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность для граждан, которые получали земельные участки в составе СНТ до его ликвидации", - пояснил "РГ" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, граждане могут получить право до 1 марта 2031 г. бесплатно получить свой земельный участок в собственность.

Напомним, что именно до этой даты действует "дачная амнистия" - упрощенный порядок оформления в собственность земли, в том числе в старых населенных пунктах и в садоводческих кооперативах.

До 1 марта 2031 г. будет действовать и упрощенный порядок оформления гражданами своих прав на уже построенные (без подачи уведомления) жилые или садовые дома. Достаточно будет предоставлять только технический план и правоустанавливающие документы на участок.

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил с инициативой приблизить час, когда начнут действовать расширенные правила "дачной амнистии". Например, граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои дома, в которых давно проживают.

Напомним, "дачная амнистия" действует с 2006 г. Изначально предполагался ограниченный срок ее действия. Но с тех пор она неоднократно продлевалась. За 15 лет ею воспользовались 14 млн граждан.

С 1 сентября должен был вступить в силу закон, продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2031 г. Однако, скорее всего, ждать осени не придется, закон начнет действовать раньше.

"Принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране, мы также предлагаем пересмотреть сроки вступления в силу закона о "дачной амнистии", его применение существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, - сообщил корреспонденту "РГ" Павел Крашенинников. - Срок вступления предлагается изменить на 1 июня 2022 г".

Как рассказывают эксперты, практика выявила целый ряд проблем, и не все из них были урегулированы законодательством. Поэтому было решено расширить правила "дачной амнистии". Например, дополнительно будут защищены права наследников в рамках "дачной амнистии". Также должны быть устранены препятствия при легализации построенных жилых домов на участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности оформить права на жилые дома.

В такую трудную юридическую ситуацию попали в том числе многие жители бывших рабочих поселков. В советское время такие поселения нередко возникали вокруг новых фабрик и заводов. Со временем их преобразовывали в самостоятельные населенные пункты либо они поглощались историческими поселениями. Жители рабочих поселков имели прописку, к их домам подводили коммунальные сети. При этом у граждан зачастую отсутствовали на руках необходимые документы.

Для оформления прав на дом и землю потребуется одно заявление

Для решения этой проблемы законопроектом вводится механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Вступающие в силу нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 г. При этом такие дома должны быть расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать лишь одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

Еще одна важная новация. Упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 г., смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.

Также закон о "дачной амнистии" предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Причем независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 г, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Напомним, что в прошлом году начала действовать еще и так называемая гаражная амнистия. По сути, она является продолжением "дачной амнистии", только касается гаражей.

В большинстве случаев это гаражи еще советского периода, которые существуют полуофициально. Владельцы до недавних пор не могли оформить их в законном порядке.

Как объяснил Павел Крашенинников, законом предусмотрен механизм упрощенного бесплатного оформления прав на гаражи, находящиеся в фактическом пользовании граждан и возведенные до 30 декабря 2004 г., и одновременно на землю под гаражами, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Дело в том, что Градостроительным кодексом РФ, принятым в конце 2004 г., были установлены новые правила застройки и возведения объектов капитального строительства, под которые старые гаражи не подпадали.

Стоит ли покупать дом у водоема, какие документы должны быть у продавца и надо ли прислушиваться к мнению будущих соседей при приобретении дачи, рассказали эксперты.

Прежде всего при выборе дачи рекомендуется сразу исключать варианты с неготовыми документами или ценой значительно ниже рынка, говорит управляющий партнер компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Именно такие предложения чаще всего оборачиваются проблемами для покупателей - дачное законодательство имеет много тонкостей.

Покупка дачного участка состоит обычно из пяти основных этапов: выбор направления, проверка дороги и дачного общества, проверка документов на дачу, оценка качества дачи и стоимости ее содержания, оформление договора купли-продажи, отмечает он.

Направление. Выбирая направление для покупки, важно иметь в виду сложившуюся инфраструктуру, местные традиции и количество соседей. Как правило, чем больше соседей живет в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) круглый год, тем спокойнее в нем, говорит Чернокульский.

Однако есть покупатели, который предпочитают дачу именно в полузаброшенных СНТ, отмечает эксперт офиса загородной недвижимости "Миэль" "На Николоямской". Пусть из сотни домов жизнь теплится в 10-15, зато там есть уединение и даже некая "первобытность".

Определитесь, на какое удаление от города вы готовы уехать, как часто члены семьи собираются туда приезжать, советуют в "Миэль". Если планируются визиты только на выходные, то можно рассматривать удаленность в 100-130 км от крупного города. На таком расстоянии экология будет лучше. Важно взвесить, нужен ли вам некий центр притяжения, где находится инфраструктура для комфортного быта? Если в семье есть пожилые люди, то возможно, им понадобится скорая медицинская помощь. Если есть маленькие дети, то вряд ли получится просидеть с ними все 3-5 месяцев на нескольких сотках - им станет скучно. Значит, лучше, чтобы поблизости был населённый пункт с кинотеатром, каруселями, парком и т.п.

Нужен ли в пешей доступности водоём для купания или лес? Или достаточно, что они находятся в 15-30 минутах езды? Возможно, что в семье есть маленький ребенок, и дачники вообще не планирует покидать пределы своего участка. Тогда водоем и развлечения не так важны - достаточно будет надувного бассейна, качелей и небольшой детской площадки на территории поселка.

Проверка местности. Очень важно провести "разведку" на местности - так можно оценить, как выглядит участок, требуется ли ремонт дому, пообщаться с потенциальными соседями, говорит Чернокульский. У председателя можно узнать о размерах членских взносов, о подаче воды и вывозе мусора, о внутренних правилах благоустройства. С 2019 года СНТ обязали принимать членские взносы безналичными платежами. Узнайте, сможете ли вы оплачивать их таким образом в выбранном вами дачном поселке.

Нужно ли общаться с будущими соседями - вопрос спорный, считают в "Миэль". Соседи могут дать субъективную информацию, которая оттолкнет от выгодной покупки. Или, напротив, соседи вам понравятся, это расположит к покупке, а участок окажется неудачным.

Обратите внимание на общее благоустройство территории - её надо содержать и постоянно в неё вкладываться, на это идут взносы членов СНТ.

Если хочется увидеть участок "во всей красе", то идеальное время для покупки - с мая по октябрь, отмечают в "Миэль". Но, в принципе, участок можно приобретать в любое время года. Важно обратить внимание на рельеф: главная проблема, которая может проявиться позже - возможность подтопления. Хотя этот вопрос можно решить в процессе рекультивации земли.

Особую нишу занимают так называемые стародачные места, говорит эксперт "Миэль". В Подмосковье это Малаховка, Кратово, Валентиновка, Болшево, Мамонтовка, Быково, Жуковка. Эти объекты - для особых ценителей уединённого, созерцательного отдыха. Уникальные места со своей красотой, атмосферой, архитектурой, историей, духом, природой. Обычно тут большие участки земли (от 12 соток до 1-2 га), хотя бывает, что наследники уже поделили их. Здесь эксперты, прежде всего, смотрят на границы участков. Зачастую даже забор может быть не установлен. Поэтому стоит обратиться к услугам кадастрового инженера и за собственные средства проверить, нет ли заходов и пересечений границ.

Проверка документов. Обратите внимание, какие документы есть на руках у продавца, подчеркивает Чернокульский. Это может быть, например, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве или разделе имущества. Среди документов на земельный участок может быть постановление органов власти о предоставлении участка в собственность. Также продавец обязан иметь членскую книжку, в которой есть информация об уплаченных взносах, выписку из Росреестра с указанными границами участка.

Обязательное условие при приобретении участка - проведение межевания. Это поможет избежать в будущем вопросов по поводу размера и границ участка и избежать возможных разногласий с соседями. Месторасположение и границы участка начинают охраняться законом только тогда, когда они внесены в реестр и стали определенным в индивидуальном порядке объектом на местности.

Отсутствие межевания (не надо путать присвоенный кадастровый номер с межеванием, то есть установлением границ участка) - основная проблема с документами, отмечают в "Миэль". В принципе, совершить сделку можно и при отсутствии межевания, переход права собственности вам зарегистрируют, отмечает эксперт. Но если используется ипотека, то банк запросит полный пакет документов. И тогда у покупателя возникает дилемма: либо он ищет дачу с теми документами, которые нужны банку, либо выбирает дачу под свои запросы, но исключительно на свои средства.

Поэтому важно сразу определиться с бюджетом покупки, считают в компании - будут ли это только собственные средства или же с привлечением заёмных? Нужен ли только участок или готовый дом, пригодный для проживания? Или дом, требующий определенных вложений, который можно "довести до ума"?

Важно также знать, сколько лет дача находится в собственности, говорит Чернокульский. Минимально безопасный срок владения - это один год, однако лучше ориентироваться на три года - за этот период истекает срок исковой давности, что может быть критически важно, если предыдущая сделка была с нарушениями.

Максимально внимательным нужно быть, если вы выбрали дачный участок близко к природоохранной территории или водоему. Например, если дачный дом построен и зарегистрирован в водоохранной зоне, это может стать причиной внимания со стороны природоохранного прокурора - такие дома нужно обязательно оборудовать специальными сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и т. д. В случае нарушений и судебных разбирательств начало течения срока исковой давности суд может установить с момента составления акта обследования.

Оценка дома. Перед покупкой стоит оценить состояние здания. Для этого лучше пригласить специалистов проверить прочность фундамента, стен, качество инженерных систем (электричества, системы водоснабжения, газопровода), считает Чернокульский.

Надо понимать, что дача - это дом для сезонного проживания, то есть с октября по апрель он будет закрыт и законсервирован, отмечают в "Миэль". Некоторые покупатели думают, что смогут проживать в летнем доме и в зимний период. Но если дом строился как летний, так сделать не получится. Для зимнего дома нужен другой фундамент, толщина утепления, инженерия. Например, если вода заведена по летнему принципу, то зимой этим водопроводом воспользоваться не выйдет. Бывают особенные случаи: например, мощный фундамент мог бы выдержать и многоэтажку, а стены и кровля не утеплены.

Задуматься о покупке дачи нужно минимум за 1-2 месяца до предполагаемого заезда. Только на оформление и регистрацию перехода права собственности может уйти до двух месяцев.

Оформление сделки. Договор купли продажи дачного участка может быть заключен в простой письменной форме. В нем максимально подробно прописывают все характеристики объекта: адрес и номер участка в СНТ, кадастровый номер, площадь территории и дома и т.д.

Если с участком возникнут проблемы, вернуть деньги бывает очень трудно, отмечает Чернокульский. Поэтому в договоре важно указать отсутствие притязаний на участок со стороны третьих лиц и реальную цену продажи (потребовать назад вы сможете ту сумму, которая указана в договоре). По возможности также зафиксируйте, какие объекты и вещи оставили продавцы, будь то мебель, инструменты или урожай.

После подписания договора есть еще один этап - участок переходит в собственность только после госрегистрации. Поэтому постарайтесь максимально оперативно, лучше прямо в день заключения договора вместе с продавцом предоставить документы в Росреестр или МФЦ.

Департамент информационных технологий Москвы составил подборку онлайн-сервисов на портале mos.ru, которые помогут горожанам в дачный сезон дистанционно решать бытовые вопросы.

— Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. <...> Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», — заявили в пресс-службе департамента.

Коммунальные услуги сосредоточены в разделе «Жилье, недвижимость, земля» онлайн-каталога на mos.ru.

Так, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» дачники смогут передать данные о потреблении воды и теплоэнергии. Сэкономить время на передаче показаний помогут умные счетчики. Кроме того, на mos.ru работает сервис приема показаний и оплаты электроэнергии.

Помимо этого, на портале есть возможность получить единый платежный документ для оплаты коммунальных услуг и узнать и оплатить баланс домашнего телефона. Сделать это удобно и в сервисе «Мои платежи», где с 2018 года доступна возможность настройки автоплатежей. Еще одна полезная опция — возможность создавать шаблоны для авансовых оплат.

Для общения с соседями и управляющими организациями во время поездки на дачу горожане могут использовать платформу «Электронный дом», а для регистрации квадроцикла, трактора или другой техники в Специализированной государственной инспекции по надзору — сервис в разделе «Транспорт». Там же можно записаться на техосмотр.

Для продления срока хранения библиотечной книги будет полезен сервис «Библиотеки Москвы», передает официальный сайт мэра города.

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев рассказал, что россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, а также объяснил типичные нарушения дачников. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По его словам, владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. Однако пал травы — это серьезное правонарушение, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае. В некоторых случая сумма штрафа может достичь полумиллиона рублей.

Мезенцев отметил, что россиянам следует напоминать, что сжигание сухой травы является нарушением правил противопожарного режима, за что предполагается штраф до пяти тысяч рублей. Но если в результате этого произойдет пожар, из-за которого сгорит лес, то за этим может последовать уголовное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или даже лишения свободы.

Другое правонарушение, за которое зачастую штрафуют дачников, — мойка машины в неположенном месте, продолжил эксперт. Штраф за мойку машины — до пяти тысяч рублей в столичном регионе.

Не на каждом дачном участке можно разводить кур и свиней, за несоблюдение законов дачнику грозит штраф до 20 000 рублей, напомнила «Парламентская газета». В Земельном кодексе перечислены семь типов участков, и держать скот и птицу можно далеко не на всех — это зависит от видов разрешённого использования (ВРИ). Например, разбить огород можно на землях, предназначенных для ведения садоводства и огородничества. А выращивать животных — на личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Если на территории участка можно построить жилой дом и обустроить личное подсобное хозяйство, то там разрешается разводить и скот. Причём дом в таком случае не обязателен, ЛПХ можно вести и на полевых участках.

На этой земле можно держать сельскохозяйственных животных, среди которых скот (коровы, козы, свиньи и прочие), птица (куры, гуси, утки, индейки) и пчёлы. Для собственного пользования хватит и нескольких животных, но если хочется построить настоящую ферму, то придётся образовывать крестьянско-фермерское хозяйство.

Прежде чем заводить скотину, стоит проверить по документам, к какому типу относится ваш земельный участок и какие виды деятельности на нём разрешены. Встречаются и дачи СНТ, на которых разведение сельскохозяйственных животных позволяется, но очень редко. За несоблюдение законов можно получить и штраф — 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. А если она не определена, то 10 000–20 000 рублей.

Но и при выращивании овощей и фруктов стоит быть осторожным. На садовых участках можно спокойно обустраивать собственный огород, но нужно следить, что именно растёт на участке. За сорняки штрафовать будут только сельхозпроизводителей, которые не ухаживают за территорией и не выполняют обязательства. Но обычным дачникам может грозить штраф, если на их участке разрастутся запрещённые травы и грибы. Среди них — конопля, мак, голубой лотос и другие.

Сначала огороднику вынесут предупреждение и отправят требование выполоть опасные растения. А штраф выпишут, только если тот не выполнит указанное в срок. Однако если выяснится, что запрещённые растения посадили специально, то на владельца участка могут завести уголовное дело.

Российских дачников могут оштрафовать на личном участке за нарушение ряда требований — например, за захламление частной территории или приготовление шашлыка без соблюдения противопожарных норм. О риске быть наказанными любителей загородного отдыха предупредил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет РИА Новости.

Однако эксперт отметил, что за мусор или использование участка не по назначению обычных дачников наказывают редко — чаще ответственность ложится на юрлиц. Тем не менее Гусятников напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении еды на открытом огне, сжигание отходов или сухой травы физлицам придется заплатить две-три тысячи рублей.

«Если еда готовится на мангалах, жаровнях и т.п., то от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — пояснил юрист.

Гусятников добавил, что наказание предусмотрено и за использование дачного участка не по назначению — например, для разведения домашнего скота или птицы. Размер взыскания в этом случае зависит от конкретной провинности, пояснил юрист.

Ранее россиянам напомнили правила разведения костров на даче. Эксперты посоветовали разместить огонь в специально подготовленных местах — в ямах или железных бочках, которые соответствуют противопожарным критериям.