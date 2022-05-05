Россияне увеличили долю владения недвижимостью в Дубае

Россияне стали владеть 3% недвижимости в Дубае на сумму $3,3 млрд. Об этом в своем докладе сообщили эксперты аналитического центра EU Tax Observatory.

На 2020 год россияне владеют 3% недвижимости в Дубае и занимают восьмое место в списке стран по количеству владельцев жилья в курортном городе. В данном списке Россия обошла Китай, США и Францию.

Эксперты отметили, что всего 5,3 тыс. россиян владеют около 9,7 тыс. объектов недвижимости. Средняя стоимость покупаемого россиянами жилья составила $342 тыс.

На первом месте по числу владельцев и общей сумме, которая была затрачена на недвижимость, оказалась Индия. 34,8 тыс. граждан Индии приобрели квартиры и дома в Дубае на $29,8 млрд. Второе место у Великобритании, где 14,7 тыс. граждан страны владеют жильем на сумму $23,1 млрд. Замыкает тройку Пакистан с результатом в $19,6 млрд на 10,6 тыс. пакистанцев.