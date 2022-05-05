Россияне кинулись скупать жилье в Черногории

Спрос на покупку недвижимости в Черногории с целью получения гражданства или вида на жительство в апреле 2022 года вырос более чем в два раза по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Alexey Shvyrkov Realty, который приводит «Лента.ру».

Специалисты агентства в апреле получили от россиян на 121,8% больше запросов по поводу гражданства или ВНЖ в Черногории по сравнению с февралем. Интерес к получению официального статуса в этой стране по сравнению с мартом 2021 года увеличился в 5 раз.

Число обращений в апреле стало рекордным, а рост спроса наблюдается уже третий месяц подряд.

Глава компании Алексей Швырков рассказал, что получить ВНЖ в Черногории сейчас возможно только за счет покупки недвижимости или благодаря работе и уплате налогов в стране. При этом сроки ожидания ВНЖ увеличились, а требования официальных органов к документам повысились.

По словам специалиста, российские клиенты изменили требования к недвижимости. Раньше россияне рассматривали жилье в Черногории как апартаменты или виллы на лето, а сейчас 90% клиентов приобретают недвижимость для постоянного проживания. За счет этого изменились критерии выбора: покупатели интересуются инфраструктурой, логистикой, соответствующей потребностям повседневной жизни.