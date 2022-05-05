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1 час назад

Россияне кинулись скупать жилье в одной стране ради гражданства

Вероника Полынина

Спрос на покупку недвижимости в Черногории с целью получения гражданства или вида на жительство в апреле 2022 года вырос более чем в два раза по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Alexey Shvyrkov Realty, который приводит «Лента.ру».

Россияне кинулись скупать жилье в Черногории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты агентства в апреле получили от россиян на 121,8% больше запросов по поводу гражданства или ВНЖ в Черногории по сравнению с февралем. Интерес к получению официального статуса в этой стране по сравнению с мартом 2021 года увеличился в 5 раз.

Число обращений в апреле стало рекордным, а рост спроса наблюдается уже третий месяц подряд.

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Глава компании Алексей Швырков рассказал, что получить ВНЖ в Черногории сейчас возможно только за счет покупки недвижимости или благодаря работе и уплате налогов в стране. При этом сроки ожидания ВНЖ увеличились, а требования официальных органов к документам повысились.

По словам специалиста, российские клиенты изменили требования к недвижимости. Раньше россияне рассматривали жилье в Черногории как апартаменты или виллы на лето, а сейчас 90% клиентов приобретают недвижимость для постоянного проживания. За счет этого изменились критерии выбора: покупатели интересуются инфраструктурой, логистикой, соответствующей потребностям повседневной жизни.

Ранее специалисты Alexey Shvyrkov Realty сообщали, что с января по март текущего года количество запросов на покупку недвижимости в Черногории от россиян выросло на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост относительно января-марта 2020 года составил 62%.

Недвижимость,
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