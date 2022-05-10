Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам напомнили о способах реализации материнского капитала

Мослента

О способах реализации материнского капитала в беседе с «Газетой.Ru» напомнила основатель и генеральный директор финансовой школы Vesperfin, профессиональный трейдер Арина Веспер.

Россиянам напомнили о способах реализации материнского капитала
Фото: РИАРИА

Эксперт объяснила, что маткапитал нельзя обналичить — он выдается в виде сертификата, который по заявлению сможете потратить на определенные цели. Так, в 2022 году за рождение или усыновление первого ребенка можно получить 524 527 рублей, 168 616 рублей — доплата за второго ребенка, если семья не получала ничего за первенца — 693 143 рублей, на третьего ребенка маткапитал выдается только тем семьям, в которых двое детей родились до 2007 года.

Потратить маткапитал можно на образование, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. При этом средства можно одновременно распределять по нескольким направлениям, заключила Веспер.

Ранее инвестор назвал риски вложения сбережений в недвижимость.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители