Россиянам напомнили о способах реализации материнского капитала

Эксперт объяснила, что маткапитал нельзя обналичить — он выдается в виде сертификата, который по заявлению сможете потратить на определенные цели. Так, в 2022 году за рождение или усыновление первого ребенка можно получить 524 527 рублей, 168 616 рублей — доплата за второго ребенка, если семья не получала ничего за первенца — 693 143 рублей, на третьего ребенка маткапитал выдается только тем семьям, в которых двое детей родились до 2007 года.