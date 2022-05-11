До 30% сделок с землей могут сорваться до конца 2022 года

Доля разорванных соглашений по покупке земли под строительство коммерческой и жилой недвижимости может достичь 30% до конца 2022 года, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

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В среду газета "Коммерсант" сообщила, что у девелопера ФСК сорвалась сделка по покупке 14 гектаров земли на Иловайской улице на юго-востоке Москвы. Застройщик планировал возвести на этой площадке более 500 тысяч квадратных метров жилья.

Партнер Ricci M&A Петр Виноградов считает, что разрывы на финальных этапах сделок ожидаемы в сегменте коммерческой недвижимости, а также в проектах, где существенную роль в сделках играют банки.

"Мы предполагаем, что объем "развалившихся" или отмененных соглашений до конца года может составить не более 30% от всех сделок и не более 10-15% от сделок с проектами в области жилой недвижимости", - сказал Виноградов.

Как отметила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка, помимо экономических причин, сделки отменяются по итогам всесторонней проверки и перспектив площадки, и еще когда застройщику предлагается альтернативный участок с более высокими технико-экономическими показателями. Данная ситуация, по ее словам, приведет к тому, что покупатели будут разборчивее в выборе площадки, а продавцы - более сговорчивыми.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин при этом видит позитивный сценарий развития событий.

"Дефицит качественных жилых проектов с разрешительной документацией настолько велик, что мы наблюдаем не только исполнение подписанных сделок, но и активные переговоры и подписание новых", - отметил Рывкин.